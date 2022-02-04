Жители Петербурга с подозрением на коронавирус или ОРВИ смогут не посещать поликлиники для открытия больничного

Начиная с сегодняшнего дня те из петербуржцев, кто заболел ОРВИ или слёг с подозрением на ковид, могут открывать больничные листы дистанционно.

По сообщению Смольного, такое решение было принято накануне Министерством здравоохранения РФ. У врачей Северной столицы теперь появилась возможность не только закрывать, но и открывать листки временной нетрудоспособности в онлайн-формате. Такая система поможет снять нагрузку с медучреждений, которые последние полмесяца не успевают принять всех заболевших горожан.

Пациенты с лёгкими симптомами могут оставить заявку, позвонив на линию 122. После ответов на вопросы робота им поступит предложение о дистанционном открытии больничного. Данные звонивших перешлют в поликлиники по месту жительства, после чего медики по телефону уточнят состояние заболевших.

В том случае, если врачи сочтут, что симптомы течения болезни лёгкие, пациентам дадут семидневный больничный, закрыть который можно будет также дистанционно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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