Инфекционист Анохин рассказал о постковидном синдроме у детей

Сегодня, 14:44

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Инфекционист Анохин рассказал о постковидном синдроме у детей
Фото из открытых источников

Увеличение заболеваемости коронавирусом среди детей наблюдается еще с весны минувшего года. Число зараженных постоянно росло, но с определенными промежутками - например, из-за каникул. Однако с появлением омикрона несовершеннолетние стали болеть еще больше. Невзирая на то, что само заболевание они переносят достаточно легко, опасность для них кроется в другом - в постковидном синдроме. Об этом предупредил главный внештатный детский инфекционист Минздрава Республики Татарстан, завкафедрой детских инфекций КГМУ Владимир Анохин.

Штамм омикрон более приспособлен к молодому возрасту, к детям. Большинство из них - неиммунные, тогда как многие взрослые уже либо переболели, либо провакцинировались.

Катаральные симптомы омикрон-ковида юные россияне переносят легко. Но вот постковидный синдром для них представляет основную опасность.

«Их несколько вариантов: мультисистемный воспалительный, синдром Кавасаки, длинный ковид. Это проблема есть и у взрослых, она преследует тех, кто ранее не был вакцинирован», - пояснил Анохин на программе «Интервью без галстука», посмотреть которую можно на сайте телеканала «Татарстан 24».

У переболевших детей может наблюдаться депрессия, изменения психотического порядка и общесоматического – температурная реакция, внутренние органы, суставы, слабость, астения. Возможны также кожные высыпания.

В целом, отмечает специалист, спектр симптомов довольно большой, но не все они могут быть оценены медиками. Дело в том, что детям, в отличие от взрослых, сложно описать словами то, что их беспокоит.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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Инфекционист Анохин рассказал о постковидном синдроме у детей

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