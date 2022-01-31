Врач Нурисламов: Модель карантина 2020-го года уже устарела

Сегодня, 17:09

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Врач Нурисламов: Модель карантина 2020-го года уже устарела
Фото из открытых источников

В России продолжает стремительно распространяться омикрон-штамм коронавируса. На фоне увеличения числа заболевших в стране снова заговорили о том, что следует придерживаться иного подхода касательно ограничений.

Так, глава Роспотребнадзора Анна Попова на днях заявила, что изоляция для людей, которые контактировали с заболевшими COVID-19, должна быть отменена, так как при омикроне она бессмысленна. Такое решение властями уже готовится.

Врач-психиатр, нейрофизиолог Сергей Нурисламов согласен с главным санитарным врачом страны. По его словам, локдаун или карантин по примеру 2020 года сейчас совершенно неактуален - это мера устаревшая.

«Поскольку заболевание начинается быстрее, то есть человек может почувствовать первые симптомы буквально на следующий день или через день после столкновения с заболевшим, наверное, смысла нет выдерживать карантин в районе десяти дней – двух недель, как это было давным-давно, еще в 2020-м году», — высказался врач в беседе с ОСН.

Ранее стало известно о том, что коллективный иммунитет россиян к новому коронавирусу понизился до 64,1%. Снижение в оперативном штабе по борьбе с КВИ объяснили утратой иммунитета первично вакцинированными и переболевшими более полугода назад, которые не прошли рекомендуемую ревакцинацию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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