Врач Нурисламов: Модель карантина 2020-го года уже устарела

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В России продолжает стремительно распространяться омикрон-штамм коронавируса. На фоне увеличения числа заболевших в стране снова заговорили о том, что следует придерживаться иного подхода касательно ограничений.
Так, глава Роспотребнадзора Анна Попова на днях заявила, что изоляция для людей, которые контактировали с заболевшими COVID-19, должна быть отменена, так как при омикроне она бессмысленна. Такое решение властями уже готовится.
Врач-психиатр, нейрофизиолог Сергей Нурисламов согласен с главным санитарным врачом страны. По его словам, локдаун или карантин по примеру 2020 года сейчас совершенно неактуален - это мера устаревшая.
«Поскольку заболевание начинается быстрее, то есть человек может почувствовать первые симптомы буквально на следующий день или через день после столкновения с заболевшим, наверное, смысла нет выдерживать карантин в районе десяти дней – двух недель, как это было давным-давно, еще в 2020-м году», — высказался врач в беседе с ОСН.
Ранее стало известно о том, что коллективный иммунитет россиян к новому коронавирусу понизился до 64,1%. Снижение в оперативном штабе по борьбе с КВИ объяснили утратой иммунитета первично вакцинированными и переболевшими более полугода назад, которые не прошли рекомендуемую ревакцинацию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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