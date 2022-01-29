Профессор Калинченко рассказала, при каких заболеваниях омикрон-штамм может быть смертельно опасным

Омикрон-штамм коронавируса переносится легче, чем предшественники. Однако в ряде случаев и он может представлять смертельную опасность. Об этом граждан в РФ предупредила завкафедрой эндокринологии и холистической медицины ФНМО МИ РУДН, профессор Светлана Калинченко.

По ее словам, опаснее всего вариант, появившийся в ноябре на территории ЮАР, для людей с заболеваниями сердца.

«Самая частая причина смерти при омикроне – болезни сердца. В группу риска входят пациенты, имеющие постпрививочный миокардит или тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания», - рассказала Калинченко.

Поэтому она порекомендовала всем россиянам, у которых появляются симптомы ОРВИ, в особенности привитым, спешить сделать в первую очередь не ПЦР-тест, а ЭКГ.

Осторожными следует быть гражданам с сахарным диабетом и астмой. При появлении симптомов простуды им рекомендуется мониторить показатели артериального давления - оно может как повышаться, так и снижаться.

«У пациентов с персистирующими формами аритмий необходима коррекция антиаритмической терапии, у пациентов с сахарным диабетом – сахаропонижающей», – пояснила профессор.

У здоровых омикрон также приятным заболеванием не назовешь, говорит она. Он сопровождается слабостью, головными болями, кашлем и другими симптомами, но таких сильных беспокойств не вызывает.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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