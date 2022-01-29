Профессор Северинов, заразившийся COVID-19 после вакцинации «Спутником V» и Pfizer, описал симптомы

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Специалист в области молекулярной биологии, завлабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов ранее привился «Спутником V» и Pfizer, но все же несколько дней назад заразился омикрон-коронавирусом. Свои симптомы он описал в беседе с агентством «Лента».
Генетик говорит, что считать заражение омикроном альтернативой вакцине - безумие. Ковид поменялся и научился обходить вакцинный барьер. При этом не всегда речь идет о легкой симптоматике. В его случае - так точно.
«Принято говорить, что омикрон переносится сравнительно легко. Хотя я был привит «Спутником V» и Pfizer, но большой радости сейчас не испытываю. У меня третий день боли в суставах и мышцах и очень сильно болит горло. Ощущение, что туда вставили паяльник», - признался Северинов.
Омикрон-вариант COVID, по его словам, сейчас «находится в совсем другой ситуации, чем предыдущие штаммы». Многие люди уже переболели, многие - вакцинировались. Так или иначе, но это все же дает уровень защиты.
«Другими словами, возможно, не вирус стал мягче, а мы стали более иммунными», — заключил собеседник издания.
Отечественную вакцину генетик поставил год назад, в октябре привился американской Pfizer. При этом ученый честно признался, что после вакцинации обеими препаратами у него наблюдались побочные эффекты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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