Врачи рассказали о побочных эффектах вакцины «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет

Новосибирские врачи рассказали о возможных побочных эффектах, которые могут наблюдаться после вакцинации подростков 12-17 лет препаратом «Спутник М». Первые партии вакцины уже доставлены в регионы страны.

«Спутник-М», как и «база», двухкомпонентный препарат. Центр им. Гамалеи разработал его на основе «Спутник V», но с дозировкой, уменьшенной впятеро.

Татьяна Ивлева, главный специалист по вакцинопрофилактики в Новосибирской области, сообщила, что привиться от коронавируса данным препаратом не смогут подростки с тяжелыми аллергиями в прошлом или гиперчувствительностью к любому из компонентов вакцины.

Прививка не делается в период обострения хронических заболеваний, а также при наличии любых острых как инфекционных, так и неинфекционных заболеваний. Однако это временные показания и после стабилизации состояния здоровья и нормализации температуры вакцинироваться можно.

После вакцинации у подростков могут появиться озноб, головные боли, температура, отечность и болезненность в месте введения препарата. В редких случаях возможны тошнота и головокружения. Эти реакции, как правило, через два-три дня исчезают, передает НГС.

«У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций и кратковременное изменение лабораторных показателей крови: повышение уровня билирубина, снижение уровня нейтрофилов в сыворотке крови. Результаты клинических исследований продемонстрировали, что все нежелательные явления завершились выздоровлением без последствий», — рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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