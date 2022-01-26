Роспотребназдор по Архангельской области оценил шансы вакцины против штамма «омикрон»

Вакцинация может противостоять распространению чрезвычайно заразного штамма омикрон, если она будет массовой. Об этом заявили в управлении Роспотребнадзора по Архангельской области, передает издание «Невские новости» .

Массовая вакцинация, напомнили в ведомстве, поможет сформировать коллективный иммунитет. А он защитит не только вакцинированных, но и граждан с медотводами в силу противопоказаний, отметила специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Елена Байдакова.

Поэтому каждый человек, который вакцинируется, вносит свою лепту в создание мощного иммунного барьера, который предотвратит повторение неблагополучного эпидпроцесса.

Напомним, сегодня в России установлен новый рекорд по суточному числу заболевших коронавирусом - без малого, речь почти о 100 тысячах новых случаев. Вчера оперативный штаб сообщал о 88 тысячах заражений.

Согласно прогнозам некоторых специалистов - например, независимого демографа Ракши, уже в феврале суточное число заражений в нашей стране может пробить отметку в миллион.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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