Служба 112 будет контролировать посещаемость жителей Петербурга врачами

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Заболевшим жителям Санкт-Петербурга будет звонить голосовой помощник из службы 112. Цель обзвона – проверка фактов посещения людей направленными к ним медиками. Это связано с увеличением заболеваемости и большим количеством запросов на выезд специалистов в поликлиниках. О нововведении сообщили в городском комитете связи.
Согласно замыслу авторов проекта, звонки пациентам исключат возможность технических ошибок при закрытии заявок. Проще говоря, таким образом будет осуществляться контроль за посещением врачами горожан, обращавшихся в поликлинику за оказанием медицинской помощи на дому. После того как заявка на вызов станет считаться выполненной, система совершит автоматический дозвон до больного, чтобы уточнить информацию.
Номер, с которого будет идти вызов, единый - 8 (812) 246-51-22
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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