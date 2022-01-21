Служба 112 будет контролировать посещаемость жителей Петербурга врачами

Заболевшим жителям Санкт-Петербурга будет звонить голосовой помощник из службы 112. Цель обзвона – проверка фактов посещения людей направленными к ним медиками. Это связано с увеличением заболеваемости и большим количеством запросов на выезд специалистов в поликлиниках. О нововведении сообщили в городском комитете связи.

Согласно замыслу авторов проекта, звонки пациентам исключат возможность технических ошибок при закрытии заявок. Проще говоря, таким образом будет осуществляться контроль за посещением врачами горожан, обращавшихся в поликлинику за оказанием медицинской помощи на дому. После того как заявка на вызов станет считаться выполненной, система совершит автоматический дозвон до больного, чтобы уточнить информацию.

Номер, с которого будет идти вызов, единый - 8 (812) 246-51-22

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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