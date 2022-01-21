В Петербурге стартовала запись на COVID-вакцинацию подростков

В Петербурге начали записывать подростков в возрасте от 12 до 17 лет на вакцинацию от COVID-19.

Вакцинировать подростков будут препаратом «Спутник М», который разработан на базе вакцин «Спутник V». Проводить вакцинацию этой возрастной группы будут в районных поликлиниках. Всего в Северной столице записаться на вакцинацию подростки могут в 59 медицинских учреждениях, о чем сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

«В соответствии с федеральным законом, вакцинация подростков от 12 до 15 лет будет проводиться добровольно по письменному заявлению одного из родителей (или иных законных представителей), а в возрасте от 15 лет и старше - при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия», - указано в сообщении.

Комитет также предоставил список поликлиник, которые будут проводить детскую вакцинацию.

Чтобы зарегистрироваться на вакцинацию, необходимо зайти на портал «Горздрав», либо позвонить по номеру 122.

Важно отметить, что перед вакцинацией подростка будет осматривать врач-педиатр. В течение 30 минут после вакцинации подросток должен оставаться в медицинском учреждении под наблюдением медиков.

Ранее стало известно, что в Петербург уже поставлено первые 2 880 комплектов доз «Спутник М». В первую очередь вакцинировать рекомендуется детей из групп риска. Это дети с хроническими заболеваниями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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