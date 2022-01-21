Врач Кириченко раскрыла «план по уничтожению населения»: грядет рост смертей, но не от коронавируса

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
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Врач Елена Кириченко считает временную отмену оказания плановой медпомощи неприемлемой. Это, по ее словам, едва ли не «план по уничтожению населения», передает телеканал «ЦарьГрад». Аналогичной позиции придерживается и военный врач Денис Иванов.
Медики убеждены: такая мера приведет к увеличению летальных исходов в стране - не от коронавируса, а от других заболеваний, потому как больные не могут рассчитывать на медицинскую помощь.
В регионах России на фоне распространения омикрона начали временно приостанавливать оказание плановой медпомощи. О таком решении уже объявили Москва, Пермский край, ЯНАО и другие субъекты Федерации.
Член Независимой ассоциации врачей Елена Кириченко считает такие меры неприемлемыми, особенно на фоне рекордной преждевременной смертности, которая наблюдалась в 2021 году. Медик придерживается позиции, что это едва ли не «план по уничтожению населения».
Доктор медицинских наук Денис Иванов, комментируя решение властей, отметил, что при отсутствии плановой медпомощи вырастет число больных, которые будут нуждаться в экстренном вмешательстве.
«Между тем шансы на негативный исход в случае лечения человека в тяжёлом состоянии в стационаре значительно возрастают. Таким образом, уже весной количество смертей может увеличиться», - передает его слова телеканал.
Напомним, в России продолжает активно распространяться омикрон-штамм коронавируса. Ранее независимый демограф Алексей Ракша допустил, что на пике волны страна может выйти на миллион заражений в сутки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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