Ученые из Университета Тампере обнаружили лекарства, блокирующие коронавирус

Ученые из Университета Тампере провели исследование противоковидных препаратов существующих на рынке.

В результате исследований было выделено два препарата и установлено, что комбинация бафетиниба и производного стауроспорина (UCN-01), предотвращает воспаление клеток. По мнению ученых, данные препараты, усиливая друг друга при совместном применении, эффективно влияют даже на самые агрессивные варианты COVID-19.

В проведенных исследованиях принимали участие специалисты из Университета Хельсинки, датского Орхусского университета, австралийского Квинслендского университета, а также из венгерского Университета имени Лоранда Этвеша.

Буквально десять дней назад финские вирусологи сообщили о создании уникального назального спрея, который не дает возможности коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) проникнуть в организм человека. Исследования относительно этого препарата еще проводятся. В частности, ученые пытаются доказать эффективность спрея уже после того как произошел контакт с носителем вируса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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