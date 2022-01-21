Педиатрический университет начнет обследование детей, которым нужна COVID-прививка

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
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В детских поликлиниках Санкт-Петербурга 27 января стартует запись на прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции несовершеннолетних.
По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, с 31 января Педиатрический университет будет проводить обследование детей перед прохождением вакцинации «Спутником М». Дети в возрасте от 12 до 17 лет имеют возможность пройти комплексное консультативно-диагностическое обследование, включая тесты на антитела и ПЦР.
Потехина уточнила, что полную информацию можно получить в Telegram-канале комитета по здравоохранению Петербурга.
На сегодняшний день в Северную столицу прибыло всего 2880 вакцин. По этой причине первыми прививку смогут сделать дети которые находятся в группе риска. Такие дети болеют коронавирусом особенно тяжело и с серьезными осложнениями.
По статистике заболеваемость среди детей в Петербурге выросла в восемь раз. Больше всего среди заразившихся школьники от семи до 17 лет.
Вакцина «Спутник М» для детей была разработана в Центре им. Гамалеи. Вакцина прошла регистрацию Минздрава в ноябре 2021 года. «Спутник М» состоит из двух доз, которые вводятся с интервалом три недели.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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