Доктор Эдигер выступил против сокращения карантина при омикроне

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
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Роспотребнадзор на днях сократил карантин для лиц, контактировавших с больными омикроном, с двух недель до одной. Данную меру в стране приветствуют не все. Практикующий врач и патологоанатом Александр Эдигер - один из таких. Он, выступая в эфире ОСН, предупредил о том, что этот «оптимизм», вытекающий из «патологического оптимизма ВОЗ», может стоить дорого и в результате привести к огромному числу тяжелых больных и летальных исходов.
По его словам, все указывает на то, что омикрон пытаются использовать как живую вакцину. Хотя конечный результат непредсказуем, непонятен и неизвестен.
«Судя по рекомендациям Роспотребнадзора, речь идет о следующем: есть необходимость (она же возможность) переболеть всем людям штаммом омикрон. То есть получить тотальный контакт у населения с новым коронавирусом. Потому что при высочайшей контагиозности вируса и отмене барьерных мер он в короткое время станет всеобщим. Это означает, что оказался достигнут международный консенсус на тему: переболеть омикроном – это хорошо, получим на выходе иммунизацию, омикрон – живая вакцина. Это я перевожу на человеческий язык то, что затеяно во всем мире», – пояснил Александр Эдигер.
Отказ от коронавирусных мер и ограничений продвигает ВОЗ, отметил он. Результаты ее «патологического оптимизма» могут привести к катастрофическим последствиям (увеличению числа тяжелых больных и летальных исходов), сопоставимых с разрушительной силой дельта-штамма.
По мнению Эдигера, придуманная в спешка на Западе практика заведомо провальна, поскольку человечество находится только на старте омикрон-пандемии и последствия неизвестны и непрогнозируемы.
«Я являюсь противником прекращения барьерных мер, при котором омикрон вдруг становится средством достижения уже не 60-80% коллективного иммунитета, а 100% контактирования... Не надо ничего менять в области сроков карантинных мер, ограничений, социальной дистанции и ношении масок», – заключил собеседник издания.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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