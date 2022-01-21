Главный эпидемиолог Екатеринбурга Харитонов рассказал, чем «омикрон» отличается от гриппа

Как не спутать заболевание новым штаммом коронавируса «омикрон» с вирусом гриппа, а также на что обратить внимание, рассказал главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

Врач, выступая в эфире радио «Комсомольская правда», признал, что новый ковид-вариант вызывает симптоматику, схожую с гриппом. Но при этом имеются и отличия. Например, касательно повышения температуры тела. При гриппе она подскакивает резко, при «омикроне» - постепенно. Правда, подчеркнул Харитонов, возможно и снижение температуры тела. Но это, как правило, единичные случаи.

«При гриппе четко наблюдаются резкое повышение температуры, ломота в теле, выраженная интоксикация. У «омикрон»-ковида симптомы следующие: нехорошие ощущения в горле, небольшой насморк. Потом потихоньку повышается температура», - пояснил эпидемиолог.

Напомним, что в России за последние сутки был установлен новый антирекорд по числу заражений - оперштаб отчитался более чем о 74 тысячах новых случаях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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