Главный эпидемиолог Екатеринбурга Харитонов рассказал, чем «омикрон» отличается от гриппа

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Как не спутать заболевание новым штаммом коронавируса «омикрон» с вирусом гриппа, а также на что обратить внимание, рассказал главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.
Врач, выступая в эфире радио «Комсомольская правда», признал, что новый ковид-вариант вызывает симптоматику, схожую с гриппом. Но при этом имеются и отличия. Например, касательно повышения температуры тела. При гриппе она подскакивает резко, при «омикроне» - постепенно. Правда, подчеркнул Харитонов, возможно и снижение температуры тела. Но это, как правило, единичные случаи.
«При гриппе четко наблюдаются резкое повышение температуры, ломота в теле, выраженная интоксикация. У «омикрон»-ковида симптомы следующие: нехорошие ощущения в горле, небольшой насморк. Потом потихоньку повышается температура», - пояснил эпидемиолог.
Напомним, что в России за последние сутки был установлен новый антирекорд по числу заражений - оперштаб отчитался более чем о 74 тысячах новых случаях.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Индексация страховых пенсий по старости не может быть выше 8,6%, уверены эксперты. Они объяснили, почему повышать...Подробнее
Людям в Российской Федерации пообещали очередное перечисление денег в сумме 10 000 рублей. Эти средства поступят всем...Подробнее
Президент Армении, возглавлявший страну с две тысячи восемнадцатого года, принял решение об отставке. Согласно его...Подробнее
Полицейские Петродворцового района приняли заявление от пожилой петербурженки, которая доверилась интернет-рекламе,...Подробнее
Масштабные военные учения, которые проводит ВМФ РФ, заставили Запад замереть в ожидании дальнейшего развития событий....Подробнее
Провокацию против шести российских военных кораблей, которые двигаются в сторону Крыма, устроил американский эсминец...Подробнее
Российские ЗРПК «Панцирь-С» в Абу-Даби (ОАЭ) отразили атаку дронов-«камикадзе» на самый высокий в мире небоскреб....Подробнее
Прошедшая неделя в петербургском медиаполе запомнилась появлением множества мемов, главным героем которых стал...Подробнее
Самолет-разведчик ВВС Великобритании, преодолев расстояние в несколько тысяч километров, был вынужден прервать свою...Подробнее
Комментировать