Граждан в России предупредили о поражении сосудов при омикроне

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
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Новый штамм коронавируса омикрон способен поражать сосуды. Об этом написала «Российская газета», ссылаясь на информацию замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.
На фоне комментариев различных специалистов СМИ у большинства людей сложилось мнение, что омикрон - это легкая простуда, которая способна выступить как «живая вакцина». Однако этот вариант может оказаться далеко не безобидным.
По словам Руженцовой, «омикрон» способен стать причиной спазмов сосудов и образования тромбов.
«Первые выявленные особенности омикрона - способность вызывать сильные головные боли, выраженную слабость, различные высыпания, указывали на сохранение свойства поражать сосуды», - пояснила доктор медицинских наук.
Дарья Хавкина, младший научный сотрудник института им. Габричевского Роспотребнадзора, сообщила, что кожный васкулит, который может наблюдаться у заболевших омикроном детей, также может быть свидетельством поражения сосудов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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