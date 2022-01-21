Граждан в России предупредили о поражении сосудов при омикроне

Новый штамм коронавируса омикрон способен поражать сосуды. Об этом написала «Российская газета», ссылаясь на информацию замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.

На фоне комментариев различных специалистов СМИ у большинства людей сложилось мнение, что омикрон - это легкая простуда, которая способна выступить как «живая вакцина». Однако этот вариант может оказаться далеко не безобидным.

По словам Руженцовой, «омикрон» способен стать причиной спазмов сосудов и образования тромбов.

«Первые выявленные особенности омикрона - способность вызывать сильные головные боли, выраженную слабость, различные высыпания, указывали на сохранение свойства поражать сосуды», - пояснила доктор медицинских наук.

Дарья Хавкина, младший научный сотрудник института им. Габричевского Роспотребнадзора, сообщила, что кожный васкулит, который может наблюдаться у заболевших омикроном детей, также может быть свидетельством поражения сосудов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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