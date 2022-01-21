Терапевт Ашихмин: любая простуда может быть омикроном

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
В России активно распространяется омикрон-штамм коронавируса, вследствие чего наблюдается стремительное увеличение количества заболевших. За последние сутки в стране установлен новый антирекорд - свыше 74 тысяч новых случаев ковида.
Врач-терапевт Ярослав Ашихмин заявляет, что в условиях распространения в РФ нового варианта коронавируса любая простуда, за исключением риновируса, может быть омикроном.
По его словам, не обязательно даже прибегать к ПЦР-тестированию, которое, к слову, не всегда показывает наличие вируса, хотя человек и заражен. Просто стоит воспринимать практически любое ОРВИ как омикрон. Даже если симптомы простуды наблюдаются у человека вакцинированного.
С жалобами на плохое самочувствие к медикам обращаются сейчас все - и привитые, и непривитые.
«Говорят, что плохо себя чувствуют, трясет, хоть и делали прививку, гриппа нет. Главное, просто знать, что сегодня к любым «соплям» нужно относиться как к «Омикрону», потому что сейчас он разбушевался», — рассказал Ашихмин в разговоре с «Лентой.ру» .
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Работающих пенсионеров Российской Федерации ожидает индексация выплат, которая станет рекордной за все последние годы....Подробнее
Индексация страховых пенсий по старости не может быть выше 8,6%, уверены эксперты. Они объяснили, почему повышать...Подробнее
Людям в Российской Федерации пообещали очередное перечисление денег в сумме 10 000 рублей. Эти средства поступят всем...Подробнее
Президент Армении, возглавлявший страну с две тысячи восемнадцатого года, принял решение об отставке. Согласно его...Подробнее
Масштабные военные учения, которые проводит ВМФ РФ, заставили Запад замереть в ожидании дальнейшего развития событий....Подробнее
Полицейские Петродворцового района приняли заявление от пожилой петербурженки, которая доверилась интернет-рекламе,...Подробнее
Провокацию против шести российских военных кораблей, которые двигаются в сторону Крыма, устроил американский эсминец...Подробнее
Прошедшая неделя в петербургском медиаполе запомнилась появлением множества мемов, главным героем которых стал...Подробнее
Российские ЗРПК «Панцирь-С» в Абу-Даби (ОАЭ) отразили атаку дронов-«камикадзе» на самый высокий в мире небоскреб....Подробнее
Комментировать