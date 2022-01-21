Терапевт Ашихмин: любая простуда может быть омикроном

В России активно распространяется омикрон-штамм коронавируса, вследствие чего наблюдается стремительное увеличение количества заболевших. За последние сутки в стране установлен новый антирекорд - свыше 74 тысяч новых случаев ковида.

Врач-терапевт Ярослав Ашихмин заявляет, что в условиях распространения в РФ нового варианта коронавируса любая простуда, за исключением риновируса, может быть омикроном.

По его словам, не обязательно даже прибегать к ПЦР-тестированию, которое, к слову, не всегда показывает наличие вируса, хотя человек и заражен. Просто стоит воспринимать практически любое ОРВИ как омикрон. Даже если симптомы простуды наблюдаются у человека вакцинированного.

С жалобами на плохое самочувствие к медикам обращаются сейчас все - и привитые, и непривитые.

«Говорят, что плохо себя чувствуют, трясет, хоть и делали прививку, гриппа нет. Главное, просто знать, что сегодня к любым «соплям» нужно относиться как к «Омикрону», потому что сейчас он разбушевался», — рассказал Ашихмин в разговоре с «Лентой.ру» .

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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