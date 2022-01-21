Вирусолог Чепурнов предложил изменить подход к борьбе с ковидом

Профессор вирусологии Александр Чепурнов высказал мнение о том, что в борьбе с коронавирусом нужно уделить особое внимание разработке эффективных лекарственных препаратов. Таким образом, заведующий лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины предложил изменить подход в борьбе с опасной инфекцией.

Чепурнов пояснил свою точку зрения тем, что прививки не дают стерильного иммунитета, ведь люди все равно заражаются и болеют. Поэтому важно начать разработку терапевтических препаратов, отметил он.

Также профессор подчеркнул, что новые штаммы будут появляться и они потребуют лечения. В России есть химики, которые в состоянии синтезировать различные вещества, однако нет лабораторий для соответствующего анализа, пишет ura.news .

Чепурнов отметил, что сейчас ведутся работы по изучению экстрактов растений, которые могли бы замедлить развитие болезни. В число исследуемых растений вошли полынь, володушка, молочай и чага, сказал профессор. Ранее вирусолог Виталий Зверев предрек появление легких штаммов и спад пандемии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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