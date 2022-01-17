С 24 января попасть в офисы ЕИРЦ Ленинградской области можно будет только предварительно записавшись на приём

Сегодня, 18:04

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С 24 января попасть в офисы ЕИРЦ Ленинградской области можно будет только предварительно записавшись на приём
Фото из открытых источников

С двадцать четвёртого января изменяется порядок обслуживания во всех клиентских офисах Единого информационно-расчётного центра Ленобласти. Теперь для того, чтобы попасть на очный приём к специалистам, необходима предварительная запись.

Записаться можно по телефону, указанному на сайте организации или отослав письмо на электронную почту, адрес которой указан в разделе «Офисы» официального портала ЕИРЦ. Кроме того, контакты напечатаны на единых платёжках, присылаемых жителям.

В своём сообщении администрация расчётного центра просит посетителей обратить внимание на выполнение обязательных санитарно-эпидемиологических требований, связанных с ношением масок и соблюдением социальной дистанции. Клиентов ЕИРЦ просят не посещать офисы при повышении температуры или наличии симптомов ОРВИ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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