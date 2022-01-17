Онищенко спрогнозировал конец пандемии коронавируса на май 2022 года

У «омикрона» есть все шансы стать финальным штаммом коронавируса. Пандемия может закончиться уже в мае этого года, но россиянам надо активно прививаться и вовремя ревакцинироваться. Такого мнения придерживается заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик Российской академии наук Геннадий Онищенко.

В ходе пресс-конференции представители прессы поинтересовались у бывшего главного санитарного врача страны, может ли ковид-пандемия, которую переживает мир, завершиться на «омикроне».

«Вполне… В мае можно закончить все, все закончить, вакцинируйтесь», - ответил Геннадий Онищенко.

Напомним: мир сейчас переживает небывалый всплеск коронавируса, спровоцированный распространением омикрон-штамма. Он был выявлен в двадцатых числах ноября минувшего года на территории Южной Африки. К сему моменту он активно вытесняет агрессивную дельту и становится доминирующим.

За последние сутки на планете был зафиксирован новый рекорд по числу заболевших - свыше 3,5 миллионов случаев. Лидером по количеству зараженных продолжают оставаться Соединенные Штаты - в стране за последние 24 часа зафиксировано свыше 700 тысяч новых больных. В Европе в лидерах Франция с более чем 400 тысячах суточных заражений.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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