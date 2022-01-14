Врач-телеведущий Мясников заявил, что в случае заболевания «омикроном» госпитализация опасна для жизни

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В одном из интервью доктор Мясников рассказал о своём видении того, как должны вести себя пациенты, заболевшие «омикроном». По его словам, эта разновидность коронавируса отличается большей заразностью, но в то же время врач назвал её простым ОРЗ.
Мясников считает, что при заболевании «омикроном» пациентам лучше находиться дома несколько дней, прежде чем отправляться на госпитализацию. В противном случае при контакте с больными, у которых обнаружен штамм «дельта», есть вероятность заражения и этим штаммом, что приведёт к дополнительной вирусной нагрузке на организм, в результате чего такой пациент может просто умереть. Фактически, вместо профилактики заболевания госпитализация даст обратный эффект.
По словам Мясникова, официальным диагнозом в подобной ситуации будет считаться смерть от «омикрона». «Но это не так, это искусственно» - подчеркнул он. Помимо этого, считает врач, новая разновидность ковида может распространиться как между привитыми россиянами, так и непривитыми. Сам телеведущий прогнозирует, что «омикроном» переболеют около шестидесяти – семидесяти процентов жителей страны.
Напомним, что по данным на тринадцатое января новый штамм был выявлен уже в девятнадцати регионах России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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