Закон о QR-кодах в ближайшее время рассматриваться не будет

По заявлению вице-премьера Татьяны Голиковой, в связи с неопределённостью эпидемиологической ситуации, связанной с «омикроном», правительством страны было принято решение не рассматривать закон о QR-кодах в ближайшее время.

С её слов, законопроект, который уже прошёл первое чтение, преимущественно был ориентирован на прекращение распространения штамма «дельта», а в связи с предполагаемым подъёмом заболеваемости новой разновидностью коронавируса, необходимость запланированных мер и ограничений находится под вопросом. Поэтому, посовещавшись с единороссами, правительство решило нецелесообразным на данный момент запланированное второе чтение закона.

Секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак так же подтвердил, что, по его мнению, ситуация изменилась. Первоочередной задачей Турчак теперь видит помощь согражданам – пенсионерам, одиноким и многодетным. Он добавил что «Единая Россия» сочла правильным не рассматривать пока скандальный законопроект.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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