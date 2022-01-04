Мясников рассказал о необходимости ревакцинации от коронавируса

Многим людям в тягость ставить две прививки от коронавируса, а потом еще и ревакцинироваться. В своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников высказал мнение о требовании о ревакцинации. В частности, он высказал мнение о том, что россиян не должно удивлять требование о повторной прививке. Врач отметил, что все противовирусные вакцины вводятся два-три раза и это считается нормой. В этой связи врач московской клинической больницы № 71 упомянул препарат от вируса папилломы человека. До 15 лет укол от этого патогена должен ставиться дважды с интервалом в 6-22 месяца, после 15 лет — три дозы и последняя с интервалом в полгода.

Если говорить о вакцине против вируса гепатита В, то в этом случае тоже вводится три дозы, последняя с интервалом в полгода. В рамках вакцинации против вируса полиомиелита также вводят три дозы, интервал шесть месяцев. Препараты против вируса кори и краснухи — две дозы 28 дней интервал. Вакцина против вируса гриппа: ежегодно, детям получающим вакцину от гриппа впервые, вводятся две дозы с перерывом в 28 дней. От столбняка прививают каждые десять лет плюс при каждой беременности. Вакцинный препарат от ротавируса тоже вводится в виде трех доз.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что вероятность сдачи положительного ПЦР-теста после введения назальной вакцины есть, но она невелика.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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