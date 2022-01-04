Мясников рассказал о необходимости ревакцинации от коронавируса

Россиянам автоматически добавят 2 тыс. 600 рублей к пенсии с 8 января
С января многие выплаты россиянам будут начисляться в автоматическом режиме. С нового года вступило в силу правило,...Подробнее
Многим людям в тягость ставить две прививки от коронавируса, а потом еще и ревакцинироваться. В своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников высказал мнение о требовании о ревакцинации. В частности, он высказал мнение о том, что россиян не должно удивлять требование о повторной прививке. Врач отметил, что все противовирусные вакцины вводятся два-три раза и это считается нормой. В этой связи врач московской клинической больницы № 71 упомянул препарат от вируса папилломы человека. До 15 лет укол от этого патогена должен ставиться дважды с интервалом в 6-22 месяца, после 15 лет — три дозы и последняя с интервалом в полгода.
Если говорить о вакцине против вируса гепатита В, то в этом случае тоже вводится три дозы, последняя с интервалом в полгода. В рамках вакцинации против вируса полиомиелита также вводят три дозы, интервал шесть месяцев. Препараты против вируса кори и краснухи — две дозы 28 дней интервал. Вакцина против вируса гриппа: ежегодно, детям получающим вакцину от гриппа впервые, вводятся две дозы с перерывом в 28 дней. От столбняка прививают каждые десять лет плюс при каждой беременности. Вакцинный препарат от ротавируса тоже вводится в виде трех доз.
Ранее Александр Гинцбург заявил, что вероятность сдачи положительного ПЦР-теста после введения назальной вакцины есть, но она невелика.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
С января многие выплаты россиянам будут начисляться в автоматическом режиме. С нового года вступило в силу правило,...Подробнее
Эксперты рассказали об истинной причине проведения индексации пенсий в России в 2022 году всего на 5,9 процентов. Они...Подробнее
Убирать улицы заснеженного и заледенелого Петербурга днем 7 января вышло всего 306 уборочных машин, свидетельствуют...Подробнее
Как стало известно информационному источнику solenka.info, поручение Путина по пенсиям граждан в России противоречит...Подробнее
Пенсии в новом исчислении начнут поступать очень многим гражданам преклонного возраста в Российской Федерации, начиная...Подробнее
Такой факт будет неизбежным для всех покупателей. После новогодних праздников в России ожидается новое повышение цен на...Подробнее
Россиянам, получающим пенсии или другие социальные выплаты от государства, сообщили об изменении покупательной...Подробнее
Пока петербуржцы продолжают испытывать неудобства из-за некачественной уборки снега в городе, губернатор Александр...Подробнее
До 25 января россияне могут получить от Пенсионного фонда денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей. По некоторым...Подробнее
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, чем может закончиться противостояние России и США...Подробнее
Комментировать