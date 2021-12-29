В Москве к аппаратам ИВЛ подключены 522 человека

В Москве за сутки, что минули, с коронавирусом COVID-19 в больницы были госпитализированы 737 человек. При этом 552 пациента в столице находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Об этом сегодня, 4 января, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекции.

«В столице выявлено 1 967 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 737 человек. На ИВЛ находятся 522 человека», - говорится в растиражированном пресс-релизе.

В оперштабе также назвали число выздоровевших от коронавируса за сутки в Москве после получения соответствующего лечения. Таких 2 274 пациента, что больше, чем количество заболевших.

Всего число людей, которые сумели излечиться от ковида, выросло до 1 877 851.

Тем не менее, коронавирус все еще продолжает уносить человеческие жизни. Так, за минувшие сутки умерли 68 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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