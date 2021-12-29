Локдаун помощи: в Петербурге медицину продолжает лихорадить

Медицинская система Санкт-Петербурга в прошлом году начала намного лучше справляться с последствиями коронавируса, чем это было в 2020 году. Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо считает, что нужды больных в 2021 году удовлетворялись намного лучше:

«Врачи и больницы до сих пор переполнены. Но в 2021-м мы уже научились с этим справляться», —заявляет Шуппо.

Во Всероссийском союзе пациентов утверждают, что система здравоохранения работает на свой максимум возможностей. Сопредседатель союза Юрий Жулев уверен, что действия властей, которые направлены на то, чтобы сделать медицину доступной, очень заметны, но есть определённые проблемы с обеспечением плановой помощи и поддержкой больных с хроническими проблемами.

При этом прививание населения от коронавируса почти удалось завершить к концу года, сообщает Смольный.

К середине декабря было вакцинировано примерно 2,5 млн жителей Санкт-Петербурга (в первую очередь прививку сделали примерно 2.2 млн городских жителей). Для того, чтобы достигнуть 80?% вакцинированного населения необходимо сделать прививку еще 100 тысячам горожан. Таким образом, удастся обеспечить коллективный иммунитет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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