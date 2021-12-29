«В РФ медицина будто пытается угробить пациента и врача». Социолог Темкина о срыве вакцинации

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Социолог Анна Темкина раскритиковала вакцинацию в России, отметив, что предпринимаемые сейчас шаги не позволят решить вопрос с антипрививочниками.
Прокомментировала она и новость о том, что россиянам с прививками Pfizer, AstraZeneca, Moderna будет выдан QR-код, пишет Чита.ру. По ее мнению, то, что Россия приоткрыла дверь для западных вакцин, вряд ли серьезно повлияет на темпы вакцинации.
Темкина обращает внимание, что «Спутник» рекламировали в СМИ как первую вакцину и мировую разработку России, а не как помощь россиянам. Тем не менее, немало россиян не доверяют отечественным вакцинам, да и в принципе негативно воспринимают отечественную систему здравоохранения.
По мнению социолога, пандемия лишь доказала беспомощность врачей и пациентов. Тысячи людей в период пиковых нагрузок сутками ожидали врачей скорой, не могли попасть на прием в поликлинике. Для многих россиян система здравоохранения – это огромная бюрократическая машина, с которой они не знают как справиться.
По словам социолога медицина в России будто специально пытается угробить пациента и врача. В сложившихся условиях пациенты не получают надлежащей помощи, а врачи не могут нормально работать.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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