Главврач больницы Святого Георгия: 85% пациентов с ковидом невакцинированы

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В больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге лечатся от коронавируса 560 пациентов, 85 процентов из которых непривиты. Об этом на прямой линии с главой города на странице губернатора в соцсети сообщил главврач медучреждения Валерий Стрижелецкий. Он добавил, что невакцинированные пациенты находятся в среднетяжелом и тяжелом состоянии.
Доктор призвал граждан не затягивать с вакцинацией. Он также подчеркнул, что в связи с тем, что большое количество стационаров заняты под лечение больных коронавирусом, другие пациенты не могут получить плановую медицинскую помощь, пишет spbdnevnik.ru. Тысячам пациентов отказано в плановой помощи, заметил Стрижелецкий. За два года в городе появились новые корпуса – это госпиталь для инвалидов войн, стационар в Колпино, больница ЛОМО. Все они оказывают помощь заболевшим коронавирусом. Однако упрямство невакцинированных приводит к тому, что страдает большое количество людей, сделал вывод главврач.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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