Нобелевский лауреат Левитт усомнился в том, что грипп исчез из-за масок

С 2020 года заболеваемость гриппом в мире рекордно снизилась. Ученые и медики многих стран связывают это с тотальным ношением масок, соблюдением социальной дистанции, закрытием школ, дистанционной работой и другими противоэпидемическими мерами. Журналисты Scientific American - тоже.

Профессор Стэнфордского университета, биофизик Майкл Левитт в своем Twitter прямым текстом заявил, что в это не верит и считает маловероятным.

Нобелевский лауреат уверен, что все дело в новом коронавирусе. Это он отодвинул вирус гриппа на второй план в конкурентной борьбе.

При этом Майкл Левитт признает, что он не так компетентен, как эпидемиологи, но уверен, что знаний, которыми он обладает, достаточно для того, чтобы сделать ряд значимых умозаключений.

Издание «Красная весна» напоминает, что когда мир не дрожал под натиском коронавируса и вспышка была только в Китае, именно этот ученый выстроил модель распространения коронавируса, предполагающую субэкспоненциальный рост числа заражений. Она намного лучше описала реальную динамику распространения патогена по миру, чем другие модели - например, экспоненциальная от Нила Фергюсона.

Недавно журнал Scientific American, ссылаясь на отчетность CDC, сообщил, что в США за осенне-зимний период 2020–2021 от гриппа скончались только 700 человек. Между тем в предыдущие годы число жертв было внушительным. Так, до наступления пандемии в Штатах от гриппа умерли 22 тысячи человек, а сезоном ранее - 34 тысячи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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