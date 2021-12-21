Сбербанк начислит 1 тысячу рублей гражданам России в январе 2022 года

Сегодня, 17:04

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Сбербанк начислит 1 тысячу рублей гражданам России в январе 2022 года
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Денежное пособие от Сбербанка получат все россияне в самом скором времени. Чтобы получить деньги, нужно совершить определенные действия до завершения этого года, а бонус поступит на счет в первых числах января 2022 года. 

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, такой бонус смогут получить абсолютно все граждане России при оформлении новой кредитной карты. Оформляя карту Сбербанка до 31 числа этого месяца. не нужно посещать отделения банка, все это можно сделать в онлайн-режиме через приложение банка. 

Карта, оформленная в этом месяце, принесет своему обладателю дополнительную тысячу рублей.

Эти деньги владельцы кредитной карты получат в формате промокода и смогут потратить на совершение покупок в «СберМаркете». А бонусная тысяча рублей появится на счету в период до 15 января. Но потратить их можно только до 15 февраля 2022 года включительно.

В Сбербанке  специалисты заявили, что при получении кредитной карты в первые 15 дней с того момента, как был подписан договор, уже можно будет снять деньги без комиссии. 

За обслуживание оформленного счета не нужно будет платить, и пластиковую карту банк выдаст за свои средства. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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