QR-код после вакцинации вакциной «Спутник V»: когда приходит и как скачать

Раскрыто неприятное последствие выплаты 10 тис. рублей всем пенсионерам
Доктор экономических наук Сергей Смирнов рассказал о негативных последствиях еще одной разовой выплаты в размере 10...Подробнее
Гражданам, которые сделали вакцину от коронавируса, выдадут электронный сертификат о подтверждении этой процедуры. Его теперь предъявляют во многих общественных местах города. Спустя пару дней, после прививки препаратом «Спутником V» вам придет QR-код.
Систему QR-кодов уже ввели в нескольких областях РФ. Их необходимо предоставить на входе в музей, кинотеатр, спортивный или развлекательный комплекс. Код подтверждает вакцинацию гражданина. Через сколько вам выдадут код, зависит только от выбранного препарата для прививки.
Вакцинированным «Спутником V» выдают QR-код, как подтверждение наличия прививки, на следующий день после повторной, второй дозы. Повторную прививку «Спутником V» можно ввести по прошествии трех недель после первой. Привитый человек получит QR-код спустя 23 дня после первой вакцинации.
QR-код будет размещен на сайте «Госуслуг». Заранее необходимо пройти регистрацию на этом государственном ресурсе. Чтобы найти вложение со своим кодом, нужно тыкнуть на меню в виде трёх полосок в левом верхнем углу. Затем необходимо попасть в раздел «Здоровье», а из него — в «Сертификат COVID-19».
Появившийся на экране QR-код требуется скачать. Если не хотите его сохранять, то сделайте скриншот. На сайте «Госуслуги» можно скачать русскоязычный и англоязычный вариант QR-кода. Также можно увидеть дату, до которой действует электронный сертификат.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Доктор экономических наук Сергей Смирнов рассказал о негативных последствиях еще одной разовой выплаты в размере 10...Подробнее
В конце декабря многие пожилые граждане получат выплаты по линии Пенсионного фонда. Деньги будут приходить на карты,...Подробнее
Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов раскрыл возможные планы властей по индексации...Подробнее
Российским пенсионерам готовят под Новый год новую денежную выплату. Это будет 16 000 рублей или даже больше, уверяет...Подробнее
В следующем году могут начаться массовые выселения из квартир. Об этом заявила представитель компании Est-a-Tet Юлия...Подробнее
Турция может возглавить силы НАТО, которые будут противостоять России. Этому вопросу турецкое издание Haberturk...Подробнее
Представитель Финансового университета при правительстве РФ Наталья Оганова высказала мнение о том, что в ближайшее...Подробнее
Высокопоставленные должности в Санкт-Петербурге по загадочному стечению обстоятельств получают выходцы из Курортного...Подробнее
Водителей неисправных автомобилей ждут новые штрафы. Это касается: проблем с фарами; нечитабельных номеров; несезонного...Подробнее
В Москве девятилетний ребенок, у которого ранее был выявлен сомнамбулизм, минувшей ночью вышел на улицу в лютый мороз и...Подробнее
Комментировать