QR-код после вакцинации вакциной «Спутник V»: когда приходит и как скачать

Гражданам, которые сделали вакцину от коронавируса, выдадут электронный сертификат о подтверждении этой процедуры. Его теперь предъявляют во многих общественных местах города. Спустя пару дней, после прививки препаратом «Спутником V» вам придет QR-код.

Систему QR-кодов уже ввели в нескольких областях РФ. Их необходимо предоставить на входе в музей, кинотеатр, спортивный или развлекательный комплекс. Код подтверждает вакцинацию гражданина. Через сколько вам выдадут код, зависит только от выбранного препарата для прививки.

Вакцинированным «Спутником V» выдают QR-код, как подтверждение наличия прививки, на следующий день после повторной, второй дозы. Повторную прививку «Спутником V» можно ввести по прошествии трех недель после первой. Привитый человек получит QR-код спустя 23 дня после первой вакцинации.

QR-код будет размещен на сайте «Госуслуг». Заранее необходимо пройти регистрацию на этом государственном ресурсе. Чтобы найти вложение со своим кодом, нужно тыкнуть на меню в виде трёх полосок в левом верхнем углу. Затем необходимо попасть в раздел «Здоровье», а из него — в «Сертификат COVID-19».

Появившийся на экране QR-код требуется скачать. Если не хотите его сохранять, то сделайте скриншот. На сайте «Госуслуги» можно скачать русскоязычный и англоязычный вариант QR-кода. Также можно увидеть дату, до которой действует электронный сертификат.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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