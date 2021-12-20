Академик РАН Зверев: массовая вакцинация может приводить к росту заболеваемости

Широкомасштабное использование вакцинных препаратов против вируса SARS-CoV-2 на векторной платформе порой показывает парадоксальные результаты. Многие развитые мировые государства практически ликвидировали коронавирусную пандемию, однако после того, как там стартовала массовая прививочная кампания, произошла резкая вспышка заболеваемости. Одновременно в этих странах случился рост летальных исходов от коронавируса. Эти случаи прокомментировал известный в Российской Федерации академик РАН Виталий Зверев, пишет онлайн-издание «Общественная служба новостей».

Для примера академик взял нынешнее состояние медицины в Монголии. Когда власти страны сильно увеличили объёмы вакцинирования населения, заболеваемость граждан на коронавирус стала нарастать быстрыми темпами. Второй всплеск коронавируса в Сингапуре начался, когда количество привитых начало приближаться к 80%. Это касалось не только заболеваемости, но и смертности. Еще двумя странами со схожим феноменом являются Камбоджа и Сейшельские острова. Виталий Зверев обратил внимание на то, что в них использовалась вакцина «Pfizer».

Ранее ОСН писала, что векторные прививки стимулируют, по всей вероятности, только выработку антител. При их истощении человек становится уязвимым, сказал Виталий Зверев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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