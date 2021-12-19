Жители РФ попросили Минздрав уточнить противопоказания к вакцинации от COVID-19

Сегодня, 14:49

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Жители РФ попросили Минздрав уточнить противопоказания к вакцинации от COVID-19
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

В Минздрав обратились россияне с рассеянным склерозом с просьбой уточнить перечень противопоказаний к вакцинации против COVID-19.

В обращении они указали, что их заболевание также необходимо включить в перечень противопоказаний к вакцинации против COVID-19, передает Коммерсантъ.

С петицией пациентов, у которых развивается рассеянный склероз, можно ознакомиться на портале Сhange.org, где ее могут поддержать все желающие.

Стоит отметить, что Минздрав еще не опубликовал список заболеваний, которые являются противопоказаниями для прививки против коронавируса, но известно, что он уже сформирован.

В петиции указано, что еще до лета 2021 года вакцинация больных с рассеянным склерозом не проводилась. Но уже с 30 октября текущего года ее не включают в список противопоказаний для вакцинации от коронавируса, как и другие аутоиммунные заболевания.

Авторы петиции обращают внимание Минздрава на то, что рассеянный склероз — тяжелая и не до конца изученная болезнь, ее течение индивидуально. Поэтому важно исключать любые не до конца изученные факторы, которые могли бы повлиять на ее течение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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