Иммунолог Крючков заявил, что омикрон-штамм коронавируса легче всего переносят молодые люди

Сегодня, 17:09

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Иммунолог Крючков заявил, что омикрон-штамм коронавируса легче всего переносят молодые люди
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Любой из известных штаммов, в том числе и омикрон, молодые люди без хронических патологий переносят сравнительно легко. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, смертность у данной группы тоже намного меньше. Не стоит забывать, что иммунитет молодых людей более активен, чем у пожилых, отметил вирусолог.

Кроме того, посткоронавирусный синдром у молодых людей наблюдается намного реже, заявил Крючков. Он также сказал, что новый штамм угрожает и молодым людям, пишет m24.ru.

Вирусолог пояснил, что в этой категории людей меньше вакцинированных, чем среди пожилых, поэтому у молодежи выше риск подхватить инфекцию. 

Ранее заместитель главврача по анестезиологии и реаниматологии городской клинической больницы № 52 в Москве Сергей Царенко рассказал, что пациенты с коронавирусом, подключенные к аппарату ЭКМО, излечиваются хуже всех, поскольку у таких больных крайняя степень тяжести заболевания. Врач подчеркнул, что в этом случае выживают только два из 10 пациентов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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