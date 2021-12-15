Гражданам в России в возрасте от 18 до 55 лет объявили о выплате 10 000 рублей с 20 декабря

Сегодня, 09:19

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Гражданам в России в возрасте от 18 до 55 лет объявили о выплате 10 000 рублей с 20 декабря
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Новую денежную выплату будут начислять в России, и получить ее смогут некоторые граждане в возрасте от 18 до 55 лет.

Эта выплата будет начисляться тем, кто станет участником испытаний новой вакцины от коронавируса, передает PRIMPRESS.

В Центре имени Гамалеи сообщили, что участникам тестирования будет выплачиваться по 10 тыс. рублей. Но не все смогут стать добровольцами.

Добровольцев будут вакцинировать новым препаратом от коронавируса. Вводить вакцину будут внутримышечно и интраназально, то есть в нос. Проводить тестирование будет компания «РИК-Фарма». Она единственная подала заявку на организацию тестирования. Эта компания проведет первые две фазы клинических испытаний новой вакцины. Препарат, который начнут тестировать уже на людях, ранее протестировали на животных. Результаты исследования появятся после 20 декабря.

Напомним: в Центре имени Гамалеи была создана вакцина «Спутник V», которую успешно применяют не только в России, но и других странах мира.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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