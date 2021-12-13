Уральский гинеколог рассказал, влияет ли COVID-вакцина на зачатие ребенка

Сегодня, 09:34

0

Image 16+
Уральский гинеколог рассказал, влияет ли COVID-вакцина на зачатие ребенка
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Вакцинация от коронавируса не влияет на способность зачать ребенка, уверена акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, директор НИИ охраны материнства и младенчества Галина Мальгина.

Она рассказала, что сейчас многие молодые семьи интересуются у нее, как может повлиять вакцинация на возможность зачать, выносить и родить ребенка, передает E1.RU.

По ее словам, нет никаких доказательств того, что вакцинация снижает шансы забеременеть.

«Все фразы о том, что вакцина влияет на способность забеременеть, — это театр абсурда. На этапе подготовки вакцинация необходима. Если женщина разумная и она осознанно планирует беременность, она защитится от всех серьезных поражений, например от ковида», - подчеркнула Мальгина.

Она объяснила также, что для женщин и мужчин важно пройти вакцинацию до того как зачать ребенка, чтобы женщина была защищена в период беременности.

Уверена Мальгина и в том, что вакцинация не повлияет на ребенка. Поэтому если оказалось, что женщина вакцинировалась, когда уже была беременна, волноваться по этому поводу не нужно. Нет информации о том, что с ребенком будут проблемы из-за вакцинации матери. Женщине важно встать на учет вовремя и ее будут вести, как и других беременных.

Большая опасность для вынашиваемого ребенка если женщина перенесла коронавирус на ранних сроках беременности. Это действительно может спровоцировать патологии плода, и такие случаи уже известны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Уральский гинеколог рассказал, влияет ли COVID-вакцина на зачатие ребенка

Сегодня, 09:34

В Тюмени школьникам начали выдавать листы согласия на прививку от ковида

Вчера, 20:39

FT: британцам придется сделать 18 млн COVID-прививок до конца года из-за омикрона

Вчера, 14:34

Гонка между новым штаммом и COVID-вакциной: Европа ошарашена «омикроном»

13-12-2021, 22:59

Биолог Базыкин: эпидемия «Омикрона» в России неизбежна

13-12-2021, 16:39

Академик Зверев объяснил, почему COVID-вакцина детям не нужна

13-12-2021, 15:54

Reuters: Привитые против коронавируса столкнулись с опасностью

13-12-2021, 10:19

Вирусолог Нетесов допустил, что омикрон может преподнести «сюрпризы»

11-12-2021, 19:44

Центр имени Гамалеи предостерег от частой ревакцинации

11-12-2021, 16:04

В НИЦЭМ им. Гамалеи предупредили о непредсказуемых последствиях ранней ревакцинации мРНК-вакцинами

11-12-2021, 14:59

Ревакцинация: какая и кому нужна бустерная прививка

11-12-2021, 11:54

Пандемия COVID-19: Готова ли РФ вакцинировать своих детей?

11-12-2021, 09:54

Врачи объяснили, как в России будут прививать детей от коронавируса COVID-19

10-12-2021, 23:24

В Израиле сообщили о снижении смертности от коронавируса после бустерной прививки

10-12-2021, 17:34

В России предложили создать «консервы» из вакцин

10-12-2021, 15:19

Доктор Альтштейн назвал вирус, ведущий к ещё одной пандемии страшнее COVID-19

10-12-2021, 09:54

Академик РАН: Взрослые не хотят вакцинироваться от коронавируса, а страдают дети

10-12-2021, 09:54

Переболевший коронавирусом противник прививок из Италии призвал вакцинироваться

9-12-2021, 21:21

Опыт вакцинации в Британии признали успешным

9-12-2021, 17:59

Александр Беглов проигнорировал данные о росте заражений и отчитался об "успехах" в борьбе с пандемией

9-12-2021, 15:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года

В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года

Вчера, 15:34

0

Возможность введения 13-й пенсии в России в этом году прокомментировал председатель комитета Госдумы по труду,...

Подробнее
Российским пенсионерам обещают единоразовую выплату в 5 000 рублей в 2022 году

Российским пенсионерам обещают единоразовую выплату в 5 000 рублей в 2022 году

13-12-2021, 16:54

0

Российским пенсионерам обещают единовременную выплату в размере 5000 рублей. Деньги можно будет получить уже в 2022...

Подробнее
ПФР перечислит на карты некоторых граждан в России по 14 тыс. рублей 13 декабря 2021 года

ПФР перечислит на карты некоторых граждан в России по 14 тыс. рублей 13 декабря 2021 года

13-12-2021, 10:49

0

С 13 декабря на карты россиян начнут приходить денежные выплаты от Пенсионного фонда. В ПРФ объяснили, кто и на каких...

Подробнее
По 10 тис. рублей получат абсолютно все. Россиянам назвали условие выдачи денег

По 10 тис. рублей получат абсолютно все. Россиянам назвали условие выдачи денег

Вчера, 23:54

0

Российские законопослушные граждане могут получить денежную выплату от государства в размере 10 тысяч рублей. Такая...

Подробнее
Грянет уже 17 декабря: Сбербанк предупредил россиян с кредитами и вкладами

Грянет уже 17 декабря: Сбербанк предупредил россиян с кредитами и вкладами

Вчера, 16:09

0

Сбербанк России предупредил россиян с банковскими вкладами или же собирающимися оформить на себя кредит, о важном...

Подробнее
Борис Титов вступился за обвиненного в мошенничестве Августа Мейера

Борис Титов вступился за обвиненного в мошенничестве Августа Мейера

12-12-2021, 17:39

0

Омбудсмен считает обвинение в мошенничестве на сумму в 2 400 000 000 рублей «чисто предпринимательской историей», за...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Рекордная индексация. Объявлены точные даты повышения пенсий в РФ

Рекордная индексация. Объявлены точные даты повышения пенсий в РФ

12-12-2021, 16:09

0

Российские экономисты предоставили прогноз касательно поведения инфляции на 2022 год. Согласно данным аналитиков, в...

Подробнее
В Санкт-Петербурге учителя, обвиненного в педофилии, приняли работать на законных основаниях

В Санкт-Петербурге учителя, обвиненного в педофилии, приняли работать на законных основаниях

12-12-2021, 18:04

0

Московская районная администрация Санкт-Петербурга сообщила о том, что педагог, которого обвинили в совершении...

Подробнее
Генерал-полковник Ивата: Японии нужен огромный военный бюджет против РФ и Китая

Генерал-полковник Ивата: Японии нужен огромный военный бюджет против РФ и Китая

12-12-2021, 21:54

0

Генерал-полковник Киёфуми Ивата, который в былые времена служил руководителем штаба сухопутных войск Сил самообороны...

Подробнее
В РФ с 1 января 2022 года начнут меняться деньги

В РФ с 1 января 2022 года начнут меняться деньги

13-12-2021, 13:19

0

С января 2022 года в России начнут менять деньги и появится новая цифровая валюта. Об этом сообщили в Центробанке РФ,...

Подробнее

Сделавшие сенсационное открытие американские врачи погибли при загадочных обстоятельствах