Уральский гинеколог рассказал, влияет ли COVID-вакцина на зачатие ребенка

Вакцинация от коронавируса не влияет на способность зачать ребенка, уверена акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, директор НИИ охраны материнства и младенчества Галина Мальгина.

Она рассказала, что сейчас многие молодые семьи интересуются у нее, как может повлиять вакцинация на возможность зачать, выносить и родить ребенка, передает E1.RU .

По ее словам, нет никаких доказательств того, что вакцинация снижает шансы забеременеть.

«Все фразы о том, что вакцина влияет на способность забеременеть, — это театр абсурда. На этапе подготовки вакцинация необходима. Если женщина разумная и она осознанно планирует беременность, она защитится от всех серьезных поражений, например от ковида», - подчеркнула Мальгина.

Она объяснила также, что для женщин и мужчин важно пройти вакцинацию до того как зачать ребенка, чтобы женщина была защищена в период беременности.

Уверена Мальгина и в том, что вакцинация не повлияет на ребенка. Поэтому если оказалось, что женщина вакцинировалась, когда уже была беременна, волноваться по этому поводу не нужно. Нет информации о том, что с ребенком будут проблемы из-за вакцинации матери. Женщине важно встать на учет вовремя и ее будут вести, как и других беременных.

Большая опасность для вынашиваемого ребенка если женщина перенесла коронавирус на ранних сроках беременности. Это действительно может спровоцировать патологии плода, и такие случаи уже известны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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