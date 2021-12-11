В Тюмени школьникам начали выдавать листы согласия на прививку от ковида

В некоторых школах Тюмени учащимся уже выдают листы согласия на вакцинацию от коронавируса. Эти анкеты должны заполнять родители.

Так, одна из родительниц уже получила медицинский документ. Женщина рассказала, что родителям разъяснили о добровольном характере вакцинации. Если они не согласны прививать своих детей, то у них есть возможность написать отказ. По словам женщины, реакция родителей, естественно, была разная. Поддерживающих вакцинацию детей и противников этой процедуры примерно 50 на 50, сказала она.

Между тем в департаменте здравоохранения Тюменской области пояснили, что вакцина для подростков «Спутник М» поступит в гражданский оборот в конце текущего года. Таким образом, можно понять, что вакцинация подростков стартует в начале 2022 года. Но точную дату начала вакцинации детей от 12 до 17 лет пока никто не называл, пишет 72.ru .

Напомним, что вакцинация детей будет проводиться добровольно. И если с 15 лет подросток может самостоятельно принять решение о прививке, то до этого возраста согласие на вакцинацию дают родители.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700