В Тюмени школьникам начали выдавать листы согласия на прививку от ковида

В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
Возможность введения 13-й пенсии в России в этом году прокомментировал председатель комитета Госдумы по труду,...Подробнее
В некоторых школах Тюмени учащимся уже выдают листы согласия на вакцинацию от коронавируса. Эти анкеты должны заполнять родители.
Так, одна из родительниц уже получила медицинский документ. Женщина рассказала, что родителям разъяснили о добровольном характере вакцинации. Если они не согласны прививать своих детей, то у них есть возможность написать отказ. По словам женщины, реакция родителей, естественно, была разная. Поддерживающих вакцинацию детей и противников этой процедуры примерно 50 на 50, сказала она.
Между тем в департаменте здравоохранения Тюменской области пояснили, что вакцина для подростков «Спутник М» поступит в гражданский оборот в конце текущего года. Таким образом, можно понять, что вакцинация подростков стартует в начале 2022 года. Но точную дату начала вакцинации детей от 12 до 17 лет пока никто не называл, пишет 72.ru.
Напомним, что вакцинация детей будет проводиться добровольно. И если с 15 лет подросток может самостоятельно принять решение о прививке, то до этого возраста согласие на вакцинацию дают родители.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Возможность введения 13-й пенсии в России в этом году прокомментировал председатель комитета Госдумы по труду,...Подробнее
Российским пенсионерам обещают единовременную выплату в размере 5000 рублей. Деньги можно будет получить уже в 2022...Подробнее
С 13 декабря на карты россиян начнут приходить денежные выплаты от Пенсионного фонда. В ПРФ объяснили, кто и на каких...Подробнее
Сбербанк России предупредил россиян с банковскими вкладами или же собирающимися оформить на себя кредит, о важном...Подробнее
Российские экономисты предоставили прогноз касательно поведения инфляции на 2022 год. Согласно данным аналитиков, в...Подробнее
Омбудсмен считает обвинение в мошенничестве на сумму в 2 400 000 000 рублей «чисто предпринимательской историей», за...Подробнее
Московская районная администрация Санкт-Петербурга сообщила о том, что педагог, которого обвинили в совершении...Подробнее
Генерал-полковник Киёфуми Ивата, который в былые времена служил руководителем штаба сухопутных войск Сил самообороны...Подробнее
С января 2022 года в России начнут менять деньги и появится новая цифровая валюта. Об этом сообщили в Центробанке РФ,...Подробнее
Российский экономист и аналитик Михаил Хазин дал прогноз по предстоящей экономической ситуации в стране. По словам...Подробнее
Комментировать