FT: британцам придется сделать 18 млн COVID-прививок до конца года из-за омикрона

Сегодня, 14:34

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FT: британцам придется сделать 18 млн COVID-прививок до конца года из-за омикрона
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

В Великобритании реальное число случаев заражения коронавирусом может в сотни раз превышать официальную статистику.

Financial Times (FT) сообщает, что по данным Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства, в стране за сутки коронавирусом заражается около 200 тыс. человек, пишет Лента.Ру.

К таким выводам эксперты пришли, используя технологию моделирования. Официально пока сообщается только о 4,7 тыс. случаев инфицирования «омикроном» в стране. Но британские эксперты полагают, что в реальности их гораздо больше, и вскоре система здравоохранения уже не сможет справляться с нагрузкой из-за увеличения числа пациентов с коронавирусом.

Эксперты уже заявили о том, что повысить защиту от коронавируса можно бустерной дозой вакцины. И теперь британцам только до конца текущего года придется сделать около 18 миллионов бустерных прививок, а это около 756 тыс. прививок ежедневно.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже сообщил, что в стране умер первый пациент со штаммом «омикрон». Ранее многие эксперты говорили, что это более легкий штамм, поскольку в первые несколько дней после его обнаружения летальных исходов, связанных с ним, не было.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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