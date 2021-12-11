Гонка между новым штаммом и COVID-вакциной: Европа ошарашена «омикроном»

ПФР уточнил по выплате 6000 рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
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Новый вариант коронавируса — «омикрон» заставил Европу объявить чрезвычайную ситуацию. «Омикрон» поднял новую волну заболеваемости, которая удваивается каждые 3-4 дня.
На сегодняшний день 63 страны подтвердили наличие нового штамма. Впервые «омикрон» зафиксирован 13 декабря в Китае. Израиль до конца 2021 года запрещает въезд в страну иностранцам. В Британии от «омикрона» скончался первый пациент.
Европа срочно усиливает ограничительные меры. Все чаще врачи отказывают в помощи непривитым гражданам. В некоторых регионах Германии люди, не прошедшие вакцинацию, имеют право выходить из дома только в самом крайнем случае.
В Великобритании все силы брошены на ревакцинацию. Планируется ее делать в любой аптеке и даже тем, кто сделал прививку три месяца назад. Несмотря на еженедельные протесты антиваксеров, большое количество людей за изоляцию всех непривитых.
В королевстве проблематично достать тесты, которые можно делать на дому.
Против ужесточения выступают британские авиакомпании, которым это может нанести непоправимый ущерб.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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