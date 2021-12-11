Биолог Базыкин: эпидемия «Омикрона» в России неизбежна

ПФР уточнил по выплате 6000 рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
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Омикрон-штамм подтвержден уже у 16 россиян, которые вернулись из ЮАР, где и был впервые выявлен новый вариант патогена. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
По мнению профессора Сколковского института науки и технологий Георгия Базыкина, эпидемия омикрона в России неизбежна. Неизвестно, передали ли вирус другим людям эти 16 россиян, зараженных омикроном. Основной вопрос заключается в том, когда именно вирус окажется в популяции, то есть станет передающимся от одного человека другому в пределах страны, пишет lenta.ru.
Как подчеркнул биолог, появляются данные о том, что люди, переболевшие дельтой, легко заражаются омикроном, потому что этот штамм имеет преимущество в популяциях, которые схожи с Россией по иммунологическому статусу. По мнению Базыкина, в России некоторое время могут не замечать присутствия нового штамма. Профессор также считает, что рост заболеваемости этим вариантом коронавируса может носить взрывной характер.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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