В Израиле сообщили о снижении смертности от коронавируса после бустерной прививки

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Сотрудники медицинского факультета университета им. Бен-Гурина провели исследование с участием более 840?000 человек и пришли к выводу о том, что смертность среди граждан в возрасте от 50 лет, получивших третью дозу мРНК вакцины от компании Pfizer-BioNTech, ниже на 90%, чем смертность среди вакцинированных двумя дозами.
При анализе, который длился 54 дня, исследователи учитывали пол, возраст, этническую принадлежность, социальный статус и заболевания, такие как диабет, обструктивная болезнь легких, астма, болезнь почек, гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, ожирение, рак легких, ишемические атаки, пишет regnum.ru . Результаты этого исследования опубликованы в медицинском журнале The New England Journal of Medicine. В этой связи израильские врачи рекомендовали пожилым людям делать три прививки.
В Израиле уже одобрили бустерное введение вакцины для пациентов старше 50 лет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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