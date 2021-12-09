Врачи объяснили, как в России будут прививать детей от коронавируса COVID-19

Пока медицинские специалисты рассуждают о летальных исходах вируса SARS-CoV-2 среди детей, власти Российской Федерации планируют на конец текущего года широкомасштабную прививочную кампанию для подростков от 12 до 17 лет. Светила российской медицины рассказали журналисту онлайн-издания «Слава Севастополя» о том, какие специфические моменты ожидаются во время проведения данной вакцинации.

Вирусолог и научный работник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил: «В былые времена осуществляли полную вакцинацию детей одновременно всеми препаратами от всех заболеваний в соответствии с утверждённым календарём».

В настоящее же время психологическое отношение населения к прививкам просто «ужасное».

«Как мне представляется, детей будут вакцинировать лишь препаратом «Спутник». Им сделают уколы уменьшенной дозы, один к пяти. Уже состоялись предварительные испытания, они засвидетельствовали, что детский иммунитет лучше отвечает на вакцину. Следовательно, можно сократить вводимый объём, при этом будет меньше побочных эффектов», — говорит медицинский специалист.

Его мысль не понял академик РАН, научный руководитель НИИ Научно-исследовательского института им. И.И. Мечникова Виталий Зверев.

«Авторы доказывают: «Будет меньшее количество осложнений». Одновременно эти же самые люди уверенно доказывали, что осложнений вообще нет никаких. Я всю жизнь имею дело с вакцинами, но такого совершенно не понимаю. Непонятно — из чего исходили эти разработчики. Представьте себе ребенка в шесть и шестнадцать лет. Если рассчитывали на вес, то это не проходит», — пояснил он.

По его мнению, до этого момента не было понятия «детская вакцина» или «взрослая вакцина». Некоторые вакцины были только для лиц старше 16 и 18 лет.

Ранее СМИ цитировали министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, который сообщил, что Россия планирует выпустить 150 тысяч вакцин для подростков. Дети младше пятнадцати лет будут вакцинироваться с согласия родителей.

Академик РАН Виталий Зверев уже делился мнением: вакцинировать от коронавируса стоит только тех детей, кто находится в группе риска, с учетом возраста и в период ремиссии. По его словам, тяжело болеют дети, страдающие сахарным диабетом, онкологией и с системными заболеваниями (красной волчанкой). А их прививать нужно «очень осторожно».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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