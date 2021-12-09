Врачи объяснили, как в России будут прививать детей от коронавируса COVID-19

Россиянам перечислили основания для медицинского отвода против COVID-вакцинации
Эксперты назвали состояния, при которых пациентам полагается официальный медотвод от вакцинации против коронавируса....Подробнее
Пока медицинские специалисты рассуждают о летальных исходах вируса SARS-CoV-2 среди детей, власти Российской Федерации планируют на конец текущего года широкомасштабную прививочную кампанию для подростков от 12 до 17 лет. Светила российской медицины рассказали журналисту онлайн-издания «Слава Севастополя» о том, какие специфические моменты ожидаются во время проведения данной вакцинации.
Вирусолог и научный работник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил: «В былые времена осуществляли полную вакцинацию детей одновременно всеми препаратами от всех заболеваний в соответствии с утверждённым календарём».
В настоящее же время психологическое отношение населения к прививкам просто «ужасное».
«Как мне представляется, детей будут вакцинировать лишь препаратом «Спутник». Им сделают уколы уменьшенной дозы, один к пяти. Уже состоялись предварительные испытания, они засвидетельствовали, что детский иммунитет лучше отвечает на вакцину. Следовательно, можно сократить вводимый объём, при этом будет меньше побочных эффектов», — говорит медицинский специалист.
Его мысль не понял академик РАН, научный руководитель НИИ Научно-исследовательского института им. И.И. Мечникова Виталий Зверев.
«Авторы доказывают: «Будет меньшее количество осложнений». Одновременно эти же самые люди уверенно доказывали, что осложнений вообще нет никаких. Я всю жизнь имею дело с вакцинами, но такого совершенно не понимаю. Непонятно — из чего исходили эти разработчики. Представьте себе ребенка в шесть и шестнадцать лет. Если рассчитывали на вес, то это не проходит», — пояснил он.
По его мнению, до этого момента не было понятия «детская вакцина» или «взрослая вакцина». Некоторые вакцины были только для лиц старше 16 и 18 лет.
Ранее СМИ цитировали министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, который сообщил, что Россия планирует выпустить 150 тысяч вакцин для подростков. Дети младше пятнадцати лет будут вакцинироваться с согласия родителей.
Академик РАН Виталий Зверев уже делился мнением: вакцинировать от коронавируса стоит только тех детей, кто находится в группе риска, с учетом возраста и в период ремиссии. По его словам, тяжело болеют дети, страдающие сахарным диабетом, онкологией и с системными заболеваниями (красной волчанкой). А их прививать нужно «очень осторожно».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Эксперты назвали состояния, при которых пациентам полагается официальный медотвод от вакцинации против коронавируса....Подробнее
В ближайшие месяцы в России стартует вакцинация подростков 12-17 лет от коронавируса. Прививать юниоров будут...Подробнее
Представители национального банка «Мир» сообщили о новом бонусе, который будет предоставлен всем клиентам платежной...Подробнее
Новая стимулирующая выплата от государства может быть выплачена тем пенсионерам, которые прошли вакцинацию от...Подробнее
Глава Минздрава Самарской области Армен Бенян сообщил о том, что в регионе следят за состоянием здоровья граждан,...Подробнее
После того, как в акватории Чёрного моря появилась очередная боевая группировка военных судов из Соединённых Штатов...Подробнее
Новый омикрон-штамм коронавируса, появившийся в Южной Африке, о котором мир узнал 24 ноября, уже обнаружен на...Подробнее
Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, выступая на мероприятии, организованном изданием...Подробнее
В США обеспокоены позицией Белоруссии касательно принадлежности Крыма, заявила заместитель госсекретаря США по...Подробнее
Россия может мобилизовать против Украины 350 тыс. военнослужащих. Об этом заявили в США, отметив, что российская...Подробнее
Комментировать