Опыт вакцинации в Британии признали успешным

Сегодня, 17:59

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Опыт вакцинации в Британии признали успешным
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Минул год, как в Великобритании был дан старт массовой вакцинации от коронавируса. Ученые и медики солидарны во мнении, что она оказалась успешной. Лучше всего об этом говорят статистические данные, согласно которым смертность в стране снизилась, как и число тех, которые болеют тяжело.

Согласно информации Worldometers, минувшей зимой, то есть год назад, в Королевстве от коронавируса за сутки погибали до 1824 человек. Осенью этого года показатель был на уровне 290. Нетрудно подсчитать, что заслуга вакцинации - в сокращении смертности в шесть раз. Хотя, учитывая огромное количество новых случаев заражения, не приходится говорить о том, что вакцинные препараты эффективны в предотвращении заражения так же, как при защите от летального исхода. В стране все еще многие заболевают - на уровне 50 тысяч человек в сутки.

Великобритания входит в десятку самых «привитых» стран мира. Так, число вакцинированных граждан в возрасте от 12 и старше - 89 процентов. Детей до такого возраста в Королевстве пока не прививают.

Три месяца назад в стране стартовала программа ревакцинации. Бустеры препаратами Pfizer и Moderna поставили уже практически треть населения - 30 процентов, если быть совсем точными.

Если изначально третью дозу антиковидной вакцины планировали ставить тем, кому более 40 лет, то после того, как мир узнал о новом штамме омикрон, бустер стал обязательным для всех взрослых.

«Фактор доверия к властям и общего социального благополучия, судя по данным NHS, играл и продолжает играть значимую роль в процессе вакцинации населения страны. Статистика указывает на то, что в бедных районах прививаются меньше, чем в богатых. Вакцинированных меньше и среди представителей этнических меньшинств... Они больше других тяготеют к конспирологии», - пишет корреспондент ТАСС в Великобритании Юрий Михайленко.

Почему в этой стране люди ответственно подошли к вакцинации? Страх за себя, пожилых родственников и ощущение того, что под угрозой находится каждый, коль уж сам премьер заболел и оказался в отделении реанимации на волосок от смерти, подстегивали людей делать прививки. Ну и работа с населением проведена огромная. Британцы сумели сделать то, что пока не удается реализовать в России - создать вакцинам положительный образ, донести до людей, что это единственный спасительный инструмент.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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