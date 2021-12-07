Александр Беглов проигнорировал данные о росте заражений и отчитался об "успехах" в борьбе с пандемией

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Петербург продолжает удерживать лидерство по темпам заражения COVID-19, несмотря на меры безопасности. На этом фоне губернатор Александр Беглов выступил с отчетом о позитивных результатах борьбы с пандемией.
Вопросы сдерживания коронавирусной инфекции обсудили на повестке международной конференции, которая проходит на базе Президентской библиотеки Ельцина. Губернатор Александр Беглов обратился с похвалой в адрес Смольного и заявил об успешной адаптации граждан к новым реалиям.
«Совместная работа органов государственной власти, местного самоуправления, ученых, врачей дала соответствующий результат, и мы научились жить в новой нормальности, проводить как международные, так российские и региональные мероприятия на самом высоком уровне и, самое главное, безопасно для жителей и гостей нашего города. Огромная благодарность нашим ученым — они первыми в мире разработали вакцину, разработали новые методы лечения», — отметил губернатор.
Обнадеживающие заявления Беглова выглядят неожиданными на фоне данных статистики, согласно которой Петербург лидирует по количеству выявления случаев заражений. Кроме того, Северная столица в начале ноября устанавливала антирекорд — 3269 пациентов с COVID-19. Показатель превзошел темпы заражения в Москве.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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