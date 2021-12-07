«Колите своих детей и внуков». Родители завели жесткий спор о вакцинации подростков от коронавируса

В ближайшие месяцы в России стартует вакцинация подростков 12-17 лет от коронавируса. Прививать юниоров будут препаратом «Спутник М», который уже одобрен Минздравом РФ.

Перспектива вакцинации детей от коронавируса кажется привлекательной далеко не всем родителям. Одни выступают за необходимость охвата несовершеннолетних прививками, тогда как другие категорически против. В сети ведутся ожесточенные споры.

«Антивакцинаторы вообще против любых технологий, вакцин и развития, а я просто с умом подхожу к вопросу и сам выбираю, когда и какую ставить. Если бы антиваксеров было большинство, у нас помимо коронавируса тут бушевали бы еще чума, оспа и куча других побежденных болезней», - написал Вячеслав.

Мужчина под ником «1960» выразил уверенность в том, что обязательную вакцинацию детей от ковид власти не осилят. А вот добровольную, «с угрозой отстранить от занятий», запросто.

«Ну что, красавцы, дождались? Не голосовали, не высказывали мнения, терпели, молчали, вы этого заслужили! Получите и распишитесь!», - человек, назвавшийся Падаван Неврозова, явно приверженцем детской вакцинации не является.

Анастасия в своем комментарии обратилась к власть имущим.

«Колите своих детей и внуков, уважаемые депутаты, своих детей мы не отдадим на эксперимент. Я не понимаю, где эти люди, которые еще верят в вашу заботу о населении, нет их, все уже понимают, кто есть кто на самом деле», - написала она.

Zebra же заявила, что вакцинация для подростков представляет не большую опасность, нежели стакан колы с картофелем фри, передает «Екатеринбург Онлайн».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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