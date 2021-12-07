Россиянам рассказали, можно ли заразиться COVID-19 после прививки от коронавируса

Невзирая на то, что вакцинация от коронавируса в России длится, без малого, год, многие граждане все еще остаются непривитыми и уязвимыми перед ковидом. Люди не спешат ставить прививку, потому что испытывают недоверие к отечественным вакцинам и верят небылицам, которые распространяют антивакцинаторы.

Мифов разных ходит много. Самый распространенный, пожалуй - от вакцины можно заразиться коронавирусом. И пусть врачи и ученые уже сотни раз объясняли, что подобное невозможно, так как препараты не содержат живого вируса, не всех удается переубедить.

Максимально просто на примере вакцины «Спутник» попытались объяснить эксперты издания «Весьма».

«Эта вакцина - не ослабленный вирус, она создана по другой технологии, при котором НЕ используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2, известный нам как коронавирус. Она содержит только несущий ген белка S - вируса SARS-CoV-2, у которого нет гена размножения. Поэтому через две-три недели он полностью исчезает из организма, а клетки, которые защищают организм, остаются», - растолковали специалисты.

СМИ часто пишут о том, как кто-то привился от коронавируса, а потом вскоре после вакцинации заболел. Такое возможно, но не из-за вакцины. Вероятно, заражение ковидом произошло еще до постановки прививки или после, когда иммунитет к патогену еще не успел выработаться.

Также коронавирусом заболевают те, на кого вакцина не подействовала. Эффективность Спутника - 91,7% в соответствии со сведениями, опубликованными в "Lancet". Это говорит о том, что условно на 1 из 10 вакцинированных она не подействует.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700