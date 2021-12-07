Профессор Воробьев высказался о вакцинации: если заткнуть всем рты – лучше не станет

Сегодня, 12:54

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Профессор Воробьев высказался о вакцинации: если заткнуть всем рты – лучше не станет
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

В Госдуме прошли общественные слушания по вопросам вакцинации и введения системы QR-кодов. Слово было предоставлено людям с разными точками зрения. Доктор медицинских наук Павел Воробьев высказал мнение о том, что лучше не станет, если заткнуть всем рты. Он считает, что от такой практики  следует отказаться.

Профессор упомянул о своем разговоре с известным академиком, который признался, что ему запретили высказывать мнение, которое идет вразрез с официальной линией. В этой  связи Воробьев задает вопрос: кто эту линию сформировал? Другой академик сказал то же самое, а третий позвонил сообщил, что у него нет возможности высказывать свою точку зрения. Профессор сделал вывод, что специалисты попросту запуганы.

Помимо прочего, Воробьев назвал письмо главврачей к противникам вакцинации настоящим позором. Воробьев рассказал, что сейчас в России не проводятся клинические исследования, связанные с лечением ковида, из-за чего терапия оказывается неэффективной. Японии и Индии удалось победить коронавирус, однако российские медики не хотят понять, почему так произошло.

Насильственная вакцинация уничтожает перспективную технологию векторных генно-инженерных препаратов. Борьба с этими лекарствами, которые могут быть полезными, стала общенародной, подчеркнул Воробьев, пишет lentachel.ru.

Доктор наук также предложил создать профессиональную площадку для открытого обсуждения вопросов, связанных с пандемией. Профессор считает, что без  открытого профессионального обсуждения «будут продолжать спускать пар в свисток».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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