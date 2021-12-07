В Самарской области несколько вакцинированных скончались от ковида

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Глава Минздрава Самарской области Армен Бенян сообщил о том, что в регионе следят за состоянием здоровья граждан, вакцинированных от коронавируса, и фиксируют случаи заражения среди них. По словам министра, количество заразившихся после прививки составляет 3% от общего числа вакцинированных. Причем было замечено, что половина людей заболевает в течение трех недель после получения первой дозы вакцины, то есть, когда иммунитет еще не сформировался. И треть пациентов заражается спустя шесть месяцев и более после вакцинации. Есть и смертельные случаи, отметил Бенян. Он добавил, что речь идет о нескольких пожилых пациентах с хроническими заболеваниями. При этом министр сказал, что случаев смерти от прививки нет. Бенян также подчеркнул, что количество смертельных исходов у вакцинированных и непривитых отличается в 20 раз.
Министр считает, что самым эффективным методом борьбы с ковидом является вакцинация, однако привитые люди не должны отказываться от ношения масок и соблюдения дистанции, пишет 63.ru.
Бенян признал, что в Самарской области довольно много граждан, отказавшихся делать прививку. Речь идет о более 60 тысячах человек. В области даже ведутся списки таких граждан. Причины отказа называются разные: одним родные не советуют, другие не верят в вакцинацию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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