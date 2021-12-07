Врач-иммунолог Крючков опроверг заявления о способности омикрон-штамма стать живой вакциной

Вчера, 22:49

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Врач-иммунолог Крючков опроверг заявления о способности омикрон-штамма стать живой вакциной
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Врач-иммунолог Николай Крючков уверен, что говорить сейчас о новом штамме «омикрон» как о безопасном нельзя.

«Наука не имеет достаточно данных об этом штамме. Некоторые специалисты почему-то начали фантазировать, что „омикрон“ — спасение, „живая вакцина“. Считаю, что подобная точка зрения не имеет под собой оснований», — подчеркнул Крючков.

По мнению иммунолога, действительно есть предпосылки считать, что «омикрон» может оказаться менее патогенным по сравнению с «дельтой». Но не исключен вариант того, что все окажется наоборот. Во всех публикациях западные СМИ пишут только о том, что сегодня нет данных, которые могут подтвердить, что «омикрон» патогеннее «дельты».

«А вот любая информация о безвредности «омикрона» может повлиять на темпы вакцинации и, таким образом, создать медвежью услугу. В результате люди, которые планировали в ближайшее время сделать прививку, могут передумать. Ведь СМИ уже успели всем сообщить, что нас ждет новогодний подарок: живая, бесплатная вакцина», — сообщил Крючков.

Он считает, что в январе—феврале вполне может увеличиться численность заболеваний.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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