Врач-иммунолог Крючков опроверг заявления о способности омикрон-штамма стать живой вакциной

Пенсионеров в России ждет рекордная индексация социальных и страховых пенсий в 2022 году
На 2022 год запланирована рекордная индексация социальных и страховых пенсий. Эксперты объяснили, у кого вырастут...Подробнее
Врач-иммунолог Николай Крючков уверен, что говорить сейчас о новом штамме «омикрон» как о безопасном нельзя.
«Наука не имеет достаточно данных об этом штамме. Некоторые специалисты почему-то начали фантазировать, что „омикрон“ — спасение, „живая вакцина“. Считаю, что подобная точка зрения не имеет под собой оснований», — подчеркнул Крючков.
По мнению иммунолога, действительно есть предпосылки считать, что «омикрон» может оказаться менее патогенным по сравнению с «дельтой». Но не исключен вариант того, что все окажется наоборот. Во всех публикациях западные СМИ пишут только о том, что сегодня нет данных, которые могут подтвердить, что «омикрон» патогеннее «дельты».
«А вот любая информация о безвредности «омикрона» может повлиять на темпы вакцинации и, таким образом, создать медвежью услугу. В результате люди, которые планировали в ближайшее время сделать прививку, могут передумать. Ведь СМИ уже успели всем сообщить, что нас ждет новогодний подарок: живая, бесплатная вакцина», — сообщил Крючков.
Он считает, что в январе—феврале вполне может увеличиться численность заболеваний.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
На 2022 год запланирована рекордная индексация социальных и страховых пенсий. Эксперты объяснили, у кого вырастут...Подробнее
В 2022 году в РФ трем группам российских пенсионеров будут повышены пенсии, сообщает ФАН. Повышение произойдет в разные...Подробнее
Новая выплата для всех работающих россиян может быть предоставлена уже в 2022 году — такое предположение сделал глава...Подробнее
Эксперты назвали состояния, при которых пациентам полагается официальный медотвод от вакцинации против коронавируса....Подробнее
Эксперты прокомментировали сообщения об единовременных выплатах пенсионерам, которые начали распространяться в Сети....Подробнее
Своим клиентам при оформлении новой кредитной карты Сбербанк обещает по 10 тыс. рублей. PRIMPRESS сообщает, что такая...Подробнее
Проблемы с получением медотводов от COVID-вакцинации возникли у жителей Свердловской области. Об этом они начали...Подробнее
Вашингтон и Лондон регулярно подсовывают Германии фейки. Совсем недавно такой дезинформацией стала подготовка...Подробнее
Россиян предупредили о том, что им стоит быть готовыми к снижению пенсий и зарплат в реальном выражении. Как отмечают...Подробнее
Массивный эшелон из российских самоходных реактивных установок разминирования УР-77 был замечен движущимся по...Подробнее
Комментировать