В Сыктывкаре у мужчины после вакцинации от коронавируса случился отек Квинке

Доцент кафедры терапии мединститута СГУ имени Питирима Сорокина Елены Ильиных занимается изучением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в мире. Терапевт решила ответить на вопросы жителей Республики Коми. В частности, многих людей интересует вопрос, связанный с побочными эффектами вакцинации. Как сообщила врач, 10% привитых «Спутником V» заявляют о повышении температуры до 39 градусов. При этом температура успешно снималась медикаментами, как и аллергические реакции. Есть жалобы на боли в суставах и мышцах, а также поступали сообщения о тревожных нарушениях и панических атаках.

Однако большинство людей после процедуры вакцинации не ощутили каких-либо изменений состояния и симптомов.

За весь период вакцинации в Коми была зафиксирована только одна серьезная реакция на прививку. Речь идет о жителе Сыктывкара, у которого после вакцинации случился отек Квинке, который выглядит, как быстро развивающаяся опухоль на коже.

Такая аллергическая реакция произошла только у одного пациента из 60 тысяч привитых «Спутником V».

Эксперт упомянула, что в Сан-Марино из 20 тысяч человек, вакцинированных «Спутником», только десять были госпитализировали. Среди них было несколько случаев отека Квинке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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