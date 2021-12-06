Россиянам перечислили основания для медицинского отвода против COVID-вакцинации

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Эксперты назвали состояния, при которых пациентам полагается официальный медотвод от вакцинации против коронавируса. Указывается, что запрет на иммунизацию формируется в случае наличия у пациента тяжелых аллергических реакций в анамнезе — в этом случае медотвод имеет пожизненный срок действия. Об этом пишет «Царьград».
Помимо тяжелых аллергических реакций в анамнезе, медотвод также полагается при наличии острых заболеваний, включая ОРВИ, и при обострении хронических болезней — в этих случаях медотвод предоставляется на срок до 30 дней. Временная отсрочка от вакцинации оформляется в случае прохождения пациентом аутоиммунной терапии — однако после ее окончания и по истечению срока в 14 дней, пациент снова получает право привиться от ковида.
Некоторые ограничения имеют и сами препараты от коронавируса: вакцины «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н» не ставятся лицам старше 60 лет. При этом беременным и кормящим женщинам можно прививаться вакциной «Спутник», а онкобольным — «Спутник Лайт». Специалисты подчеркнули, что при наличии официального медотвода для вакцинации, работодатель не вправе заставить подчиненного пройти иммунизацию — однако может его отстранить от работы без сохранения заработной платы. Такие же условия актуальны и для граждан, которые перенесли ковид — согласно предписанию Минздрава, им не следует прививаться минимум 3 месяца.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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