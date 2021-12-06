Врач Нурисламов: в России врачей заставили выдавать меньше медотводов от COVID-вакцинации

Важно, чтобы россияне могли официально получить медотвод от вакцинации против COVID-19, если у них есть на это основания.

В этом уверен врач-психиатр, нейрофизиолог Сергей Нурисламов. В эфире Общественной службы новостей он подчеркнул, что система медотводов должна быть доступной и если человек действительно не может вакцинироваться, то ему следует без лишних препирательств выдавать соответствующую справку.

Сейчас же, отметил Нурисламов, врачи следуют рекомендации выдавать как можно меньше медотводов.

«Главное, чтобы система медотводов была понятна и доступна пациентам. У меня есть пациенты, которые бы хотели получить медотводы, у них есть проблемы иммунологического профиля, аутоиммунные заболевания. Изначально, когда запускалась идея интенсивной, массированной вакцинации, врачам на местах было объявлено, что нужно, как можно меньше делать медотводов», - рассказал Нурисламов.

Он добавил, что многие пациенты не могут получить медотвод по хроническому заболеванию, связанному с аутоиммунным процессом. В итоге непонятно, смогут ли они получить QR-код, и как им придется дальше жить в условиях, когда QR-коды могут сделать обязательными буквально во все сферах.

Отметим, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что получить медотвод от вакцинации против коронавирусной инфекции могут только люди с острой аллергией, а временный медотвод будут выдавать при острых инфекционных заболеваниях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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